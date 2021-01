Spezia, Felugo: "Mercato? Il nostro obiettivo è sfoltire la rosa"

vedi letture

Roma e Spezia si giocano il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia, ma a tenere banco è il mercato. A pochi minuti dal match è Maurizio Felugo, membro del Cda dello Spezia, a prendere la parola per mettere in chiaro come la società ligure abbia come primo obbiettivo sul mercato quello di sfoltire una rosa fin troppo ampia: "Uno dei problemi che abbiamo è sfoltire la rosa, che è troppo ampia. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni per dare l'opportunità al mister di lavorare con un gruppo più ristretto", le sue parole ai microfoni di RaiSport.