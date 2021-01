Spezia, Felugo: "Soddisfatti del girone d'andata. Un onore sfidare il Napoli in Coppa Italia"

Maurizio Felugo, dirigente dello Spezia con pieni poteri sul mercato, è stato intervistato da Il Mattino alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Napoli: "Onorati di poter vivere questa sfida, a una settimana dalla vittoria contro un'altra grande squadra come la Roma. Abbiamo voglia di una nuova bellissima esperienza. E poco da perdere".

Italiano, esordiente in serie A, è tra gli allenatori che ha colpito di più per il gioco e il coraggio.

È la caratteristica dello Spezia, infatti abbiamo creato tanto e suscitato positive impressioni anche nelle partite che abbiamo perso. C'è un'identità e la difendiamo in ogni gara. La squadra è la fotocopia di Italiano. Possiamo ritenerci soddisfatti per i 18 punti conquistati nel girone d'andata, a cui si è aggiunta la qualificazione ai quarti di Coppa Italia: puntiamo a ripeterci al ritorno".