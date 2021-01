Spezia, Felugo sulla visita a Papa Francesco: "Grande fortuna passare qualche minuto con lui"

A breve inizierà il match tra Roma e Spezia, partita molto importante per entrambe, ma a tenere banco è ancora una volta il mercato. A parlarne, ai microfoni di Sky Sport, è Maurizio Felugo, membro del Cda del club ligure. "La squadra ha trovato una sua identità. Il problema è la rosa, siamo troppi e stiamo lavorando per dare al mister una rosa più compatta per affrontare la parte più importante della stagione", le sue parole. Poi un pensiero sulla visita al Papa dello Spezia, arrivata dopo la vittoria in Coppa Italia proprio contro i giallorossi. "E' una grande emozione, abbiamo trovato una persona vicina allo sport e questa è la cosa che ci rimarrà dentro, è una grande fortuna passare qualche minuto con lui", ha concluso Felugo