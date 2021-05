Spezia, Italiano: "Oggi troppo timidi, ma siamo ancora in lotta e questo è un grande merito"

vedi letture

Sconfitta casalinga per lo Spezia che questo pomeriggio è stato battuto 4-1 dal Napoli. Al termine del match del "Picco", il tecnico degli Aquilotti Vincenzo Italiano ha analizzato in conferenza stampa.

Napoli in uno stato di grazia.

"Penso che in questo momento il Napoli è in uno stato di grazia. E' una squadra che mette in difficoltà tutti, figuriamoci se non può farlo allo Spezia se si presenta timido, con poco coraggio e disattento nella fase difensiva. Vorrei dare merito all'avversario che non ci ha permesso di giocare, che ci ha aggredito e messo in difficoltà. Per quanto riguarda noi, in queste ultime tre partite, dobbiamo essere diversi rispetto a quelli visti oggi. Dobbiamo tornare ad essere quelli intraprendenti, quelli con coraggio ed entusiasmo che abbiamo fatto vedere durante l'arco del campionato e che ci sta permettendo di lottare con le altre per la permanenza in Serie A".

Ora c'è la gara con la Samp.

"Sappiamo già che dobbiamo andare ad affrontare una settimana con tre partite. Lo sapevamo che dopo questa ci dobbiamo preparare per un'altra sfida. Consapevoli che quella di oggi era difficile e in tre giorni prepareremo un'altra gara tosta contro la Samp che in casa è una squadra difficile da affrontare ma abbiamo dimostrato di essere, anche in pochi giorni, diversi dalle gare precedenti soprattutto dopo questa che non siamo stati all'altezza della situazione".

Domani c'è Benevento-Cagliari.

"E' chiaro che nelle ultime quattro partite si dà un'occhiata anche a quello che succede negli altri campi. Non stiamo qui a dire che risultato deve venire fuori perchè intanto noi dobbiamo muovere la classifica, fare risultato e cercare di vincere. Qualsiasi notizia arriva dagli altri campi a noi interessa poco. Dobbiamo cercare di fare ancora punti. Abbiamo una gara in trasferta e due in casa dove, a parte oggi, abbiamo sempre fatto bene. Cerchiamo di essere fiduciosi, siamo ancora in lotta e questo è un grande merito".