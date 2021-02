Spezia-Parma 0-1, Karamoh fa tutto da solo: azione personale e vantaggio Ducale

Parma in vantaggio al Picco contro lo Spezia al minuto 17! Fa tutto da solo Yann Karamoh che salta in velocità e dopo un lungo corpo a corpo Bastoni e poi si ferma in area di rigore, si sposta la palla sul mancino e segna l'1-0 con un bellissimo tiro sul secondo palo che non lascia scampo a Provedel.

