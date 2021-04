Spezia, Ricci al 45': "Grande intensità, non molliamo nella ripresa"

Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia, è intervenuto al termine del primo tempo della sfida con la Lazio ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dobbiamo rimanere concentrati e non calare nella ripresa. Per me, essendo romano, è come un derby e vincere oggi sarebbe una grande soddisfazione".