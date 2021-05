Spezia, tentazione Premier per Nzola: il Fulham ha offerto 12 milioni e si rifarà sotto in estate

Nove gol in Serie A, ma una forma da ritrovare per vendersi bene anche sul mercato. M'Bala Nzola riscuote interesse in Inghilterra, ma lo Spezia parte da una valutazione di 15 milioni, 3 in più rispetto a quelli offerti dal Fulham a gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo stesso club inglese si rifarà sotto nelle prossime settimane, ma ci sono anche altre società dello stesso campionato. In Italia, invece, non s'è mosso nessuno, almeno per ora.