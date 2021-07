Spezia, Thiago Motta: "In ritiro per conoscerci. Alla fine avremo tutti la stessa idea"

Inizia ufficialmente la stagione 2021/2022 per lo Spezia di Thiago Motta. Partenza questa mattina con direzione Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano, meta che ospiterà le maglie bianche per le prossime due settimane. Arrivo in Trentino nella tarda mattinata e alle 17:00 in punto tutti in campo per la prima sessione di allenamento, come di consueto, quando si parla di ripresa totalmente improntata sulla parte fisica, con circuiti di attivazione.

"Il posto è davvero fantastico - queste le parole di Thiago Motta a margine del primo allenamento della stagione -, abbiamo tutto per lavorare al meglio. Nelle prossime settimane mi aspetto tanto lavoro insieme per preparare la nuova stagione. La base è conoscersi e alla fine del ritiro avere tutti la stessa idea”. Immancabile una battuta sul trionfo all’Europeo dell’Italia: “Una vittoria meritata, nonostante un match in semifinale contro la Spagna non facile, gli Azzurri sono riusciti ad emergere per dettagli. Una squadra con grande fiducia, che nonostante lo svantaggio iniziale ha saputo reagire senza mai smettere di giocare. Complimenti a tutti per questo trofeo”.