Stagione finita per Cristante? Fonseca: "No, la situazione è sotto controllo: domani gioca"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Sassuolo, analizza così i rischi di far giocare Cristante, che potrebbe vedere aggravare il fastidio attuale fino alla pubalgia: "No, la situazione è sotto controllo. Oggi si è allenato con la squadra, non è a rischio, e penso giocherà fino alla fine della stagione".