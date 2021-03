Stasera Juve-Porto, servirà un CR7 in formato Champions dopo due tentativi andati a vuoto

La Juve aspetta il Porto con la consapevolezza che un successo stasera potrebbe non bastare per passare ai quarti di Champions League: servirà un affermazione netta, una di quelle in cui Cristiano Ronaldo è un vero specialista. Cristiano e Champions sono due parole che vanno a braccetto, come dimostrano le 5 coppe targate CR7 e anche i 135 gol realizzati in questa competizione. Motivo per cui la Juve due anni e mezzo fa ha puntato forte su di lui per riportare a Torino il trofeo più ambito: eppure, con CR7 in campo, la Juventus si è fermata una volta ai quarti e una agli ottavi. Uscire con il Porto significherebbe sprecare il terzo anno del quadriennio ronaldiano.