Stasera Torino-Frosinone, i convocati di Juric: c'è Vlasic, ancora assente Soppy

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Frosinone. Nessuna novità di rilievo rispetto al match di campionato col Lecce, con Vlasic che è regolarmente presente in gruppo. Ancora out Soppy, comunque prossimo al rientro, così come Schuurs e Djidji.

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Buongiorno, N'Guessan, Rodriguez, Sazonov, Zima

Centrocampisti: Antolini, Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Tameze, Vojvoda

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata