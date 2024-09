Ufficiale Sul gong finale arriva l'annuncio del Porto: Tiago Djalo arriva in prestito dalla Juventus

Ci siamo, Tiago Djalo lascia la Juventus e approda al Porto. Il difensore portoghese classe 2000 fa così ritorno in patria cinque anni dopo aver salutato lo Sporting Club di Lisbona. A comunicarlo lo stesso club della Primeira Liga tramite i propri canali ufficiali.

I dettagli. Djalo, arrivato a Torino nel gennaio 2024 e molto vicino a trasferirsi alla Roma nelle ultime ore del mercato italiano, si trasferisce ai Dragoes in prestito secco fino a giugno 2025. Si tratta della seconda operazione, peraltro con la stessa formula, tra la Juve e il club lusitano, dato che in estate la tratta inversa l'ha compiuta l'esterno offensivo Francisco Conceiçao. È proprio dal passaggio del fantasista classe 2002 che prende le mosse il trasferimento di Djalò. Durante le discussioni tra i due club, il Porto aveva mostrato interesse per il difensore già visto in Italia con la maglia del Milan - e arrivato in bianconero con un autentico scippo di mercato ai danni dell'Inter, ai tempi pronta ad assicurarselo a parametro zero per la stagione appena iniziata - senza dare seguito all'interessamento e al potenziale scambio. Fino ad ora. Tiago Djaló - si apprende - indosserà la maglia biancoblu numero 3.

✍⚽ Achavam que já tinha terminado? 😏 Tiago Djaló reforça o FC Porto 🐉#InvictosdeCoração pic.twitter.com/ulYGrgqdp2 — FC Porto (@FCPorto) September 2, 2024