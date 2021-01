Suning può cedere l'Inter, Sabatini: "Il Governo cinese detta la linea e bisogna adeguarsi"

Suning e la possibilità di cedere quote di minoranza o di maggioranza del club. Oggi Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha ammesso che c'è questa possibilità. Un possibile passaggio di consegne commentato a 'Sky' da Walter Sabatini, ex uomo Suning all'Inter prima dell'arrivo di Marotta: "Io ho avuto la possibilità, frequentando spesso la Cina, di frequentare Suning. Io stesso ho potuto verificare che quando c'è l'intervento del Governo cinese non si può fare nulla, ci sono interventi molto decisi contro i quali non è possibile fare nulla. In quell'epoca declassificarono il calcio come possibilità di investimento soprattutto all'estero e, per questo motivo, il progetto di creare un network di società internazionale che era inizialmente in programma non andò in porto".