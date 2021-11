Supercoppa Italiana, giovedì l'ufficialità di data e luogo: Inter-Juve a San Siro il 13 gennaio

Giovedì 11 novembre, durante il Consiglio di Lega, si decideranno data e luogo dove verrà disputata la Supercoppa Italiana, che vedrà sfidarsi l'Inter campione d'Italia e la Juventus di Allegri, vincente della Coppa Italia. Niente Arabia Saudita, come si vociferava già da qualche settimana, ma gara che si disputerà a San Siro con tutta probabilità mercoledì 12 gennaio, in modo da non rendere necessaria alcun rinvio per le gare di campionato delle due squadre. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.