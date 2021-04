Superlega, la Premier dice no: "Condanniamo il progetto e lavoreremo per difendere il calcio"

Giornata delicata per il futuro del calcio internazionale. Se da una parte nelle prossime ore potrebbe già arrivare l'annuncio della nascita dell'ormai celebre Superlega, continuano dall'altra a emergere esplicite dimostrazioni di dissenso e disappunto.

Proprio in questi minuti ci ha pensato infatti la Premier League a "condannare il progetto European Super League" con un comunicato ufficiale. "Lavoreremo per difendere l'integrità e le prospettive future del calcio inglese nel migliore interesse per questo sport", si legge nel dettaglio circa il progetto a cui avrebbero già aderito Milan e Juventus, con anche l'Inter pronta a unirsi tra le italiane secondo le ultime del The New York Times.