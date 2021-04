NY Times - Nuova Champions, Juve e Milan tra i club separatisti: atteso annuncio sulla Superlega

Nuove indiscrezioni, stavolta via The New York Times, sulla possibile creazione di una Superlega nel calcio ad alti livelli. Secondo quanto riporta il giornalista Tariq Panja, infatti, un gruppo capitanato da alcune tra le squadre più ricche e blasonate del mondo avrebbe già concordato - almeno in linea di massima - un piano per creare una competizione europea "separatista".

Dopo mesi di colloqui in gran segreto, si legge sul quotidiano statunitense, i club in questione - che includono Real Madrid e Barcellona in Spagna, Manchester United e Liverpool in Inghilterra, ma anche Juventus e Milan in Italia - potrebbero fare un annuncio ufficiale già nelle prossime ore, andando così a rivoluzionare i progetti della UEFA rispetto al nuovo formato della Champions League e non solo.

La stessa Inter, conclude il NY Times, potrebbe unirsi alle due italiane già citate insieme all'Atletico Madrid.