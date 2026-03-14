Suwarso: "Fabregas un giorno andrà in una big. Ma prima sceglierà il suo sostituto al Como"

Ai microfoni di Rivista Undici il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato dell'importanza di Cesc Fabregas all'interno del progetto lariano, toccando anche il tema del suo futuro e del suo eventuale successore nel caso in cui dovesse prendere un'altra strada un domani:

"Fabregas è davvero molto importante per noi, ma saremmo degli stupidi a non pensare che un giorno possa andare all'Arsenal, al Barcellona o al Chelsea. Se continua a vincere con noi o comunque ad avere successo, anche se non posso parlare per lui, credo che potrebbe avere sogni più grandi. Detto questo spero che finché sarà qua ci aiuti a creare un piano di successo anche per chi dovrà sostituirlo. Per me quando se ne andrà, se mai dovesse andarsene, dovrebbe essere lui a scegliere chi prenderà il suo posto. Dovrebbe essere coinvolto nella scelta. essendo membro del Board of Football dovrà aiutarci a nominare il prossimo allenatore".