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Suwarso: "Fabregas un giorno andrà in una big. Ma prima sceglierà il suo sostituto al Como"

Suwarso: "Fabregas un giorno andrà in una big. Ma prima sceglierà il suo sostituto al Como"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 12:37Serie A
Simone Bernabei

Ai microfoni di Rivista Undici il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato dell'importanza di Cesc Fabregas all'interno del progetto lariano, toccando anche il tema del suo futuro e del suo eventuale successore nel caso in cui dovesse prendere un'altra strada un domani:

"Fabregas è davvero molto importante per noi, ma saremmo degli stupidi a non pensare che un giorno possa andare all'Arsenal, al Barcellona o al Chelsea. Se continua a vincere con noi o comunque ad avere successo, anche se non posso parlare per lui, credo che potrebbe avere sogni più grandi. Detto questo spero che finché sarà qua ci aiuti a creare un piano di successo anche per chi dovrà sostituirlo. Per me quando se ne andrà, se mai dovesse andarsene, dovrebbe essere lui a scegliere chi prenderà il suo posto. Dovrebbe essere coinvolto nella scelta. essendo membro del Board of Football dovrà aiutarci a nominare il prossimo allenatore".

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