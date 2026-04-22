Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, Suwarso: "La sconfitta di San Siro fa male ma sono orgoglioso. Lariani, testa alta"

Como, Suwarso: "La sconfitta di San Siro fa male ma sono orgoglioso. Lariani, testa alta"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 11:45Serie A
Andrea Piras

Ko amaro ieri sera per il Como. La formazione lariana, in vantaggio per 2-0 a San Siro contro l'Inter, è stata rimontata sul 3-2 abbandonando la Coppa Italia proprio ad un passo dalla finale. Sulla gara di San Siro si è espresso Mirwan Suwarso. Il presidente biancoblù, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha commentato la sconfitta in semifinale degli uomini di Fabregas:

"Il risultato di questa sera fa male. Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia. La squadra ha giocato con identità e determinazione, e per questo sono molto orgoglioso. Complimenti all’Inter per la loro reazione. La capacità di rimontare e vincere 3–2 dimostra il valore di una grande squadra.

Anche se abbiamo appena perso contro una delle migliori squadre in Italia, questo non attenua la delusione. Il calcio è fatto di momenti come questi, alti e bassi che definiscono chi siamo. Perdere una partita non deve farci perdere la direzione. Il nostro obiettivo resta chiaro: migliorare, crescere e continuare ad andare avanti. A tutti i Lariani: testa alta questa sera. C’è molto di cui essere orgogliosi. All’Inter, ancora congratulazioni e i migliori auguri per il resto della stagione".

Articoli correlati
Suwarso sui pochi italiani in rosa: "Non è solo un problema del Como, guardate il... Suwarso sui pochi italiani in rosa: "Non è solo un problema del Como, guardate il Milan"
Sassuolo-Como, Carnevali e Suwarso rischiano di vederla... in auto: bloccati in autostrada... Sassuolo-Como, Carnevali e Suwarso rischiano di vederla... in auto: bloccati in autostrada
Scintille tra tifosi di Como e Inter, Suwarso riprende i suoi: "I nostri ospiti meritano... Scintille tra tifosi di Como e Inter, Suwarso riprende i suoi: "I nostri ospiti meritano rispetto"
Altre notizie Serie A
Nuova vita per Max Tonetto: l'ex difensore della Roma è diventato autista Uber. Ma... Nuova vita per Max Tonetto: l'ex difensore della Roma è diventato autista Uber. Ma c'è un motivo
Josep Martinez salva l'Inter, l'agente: "È molto forte. E rispetta le decisioni di... Esclusiva TMWJosep Martinez salva l'Inter, l'agente: "È molto forte. E rispetta le decisioni di Chivu"
Como, Da Cunha: "Abbiamo dato tutto. Testa alta per concludere al meglio questa stagione"... Como, Da Cunha: "Abbiamo dato tutto. Testa alta per concludere al meglio questa stagione"
La moglie di Manninger: "Sono distrutta. Avevamo una vita perfetta, non ce lo meritiamo"... La moglie di Manninger: "Sono distrutta. Avevamo una vita perfetta, non ce lo meritiamo"
Rossi: "De Rossi farà tanta strada. Gasperini e Ranieri? Troveranno un punto in comune"... Rossi: "De Rossi farà tanta strada. Gasperini e Ranieri? Troveranno un punto in comune"
Il Torino chiude il bilancio in passivo. L'economista Bertoldi sicuro: "Mi aspetto... Il Torino chiude il bilancio in passivo. L'economista Bertoldi sicuro: "Mi aspetto che Cairo venda"
The Last Dance. Ecco chi il 14 maggio giocherà l'ultima finale con la maglia dell'Inter... TMWThe Last Dance. Ecco chi il 14 maggio giocherà l'ultima finale con la maglia dell'Inter
Como, Suwarso: "La sconfitta di San Siro fa male ma sono orgoglioso. Lariani, testa... Como, Suwarso: "La sconfitta di San Siro fa male ma sono orgoglioso. Lariani, testa alta"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la rivoluzione (anche dialettica) di Chivu. Milan: il vero problema è la “non crisi”. Juve: l’aggiornamento di Spalletti e la sfida all’algoritmo. Napoli: la stagione di Conte. E un campionato da aggiustare
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Palladino con Scamacca, c'è l'ex Maldini
Immagine top news n.2 Dal sogno al crollo in 10 anni: la parabola del Leicester, retrocesso in League One
Immagine top news n.3 Caduta, rinascita e follia: Inter in finale di Coppa Italia, Chivu può scrivere la storia
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti ha bisogno del miglior Kenan Yildiz: lavoro mirato per il Milan
Immagine top news n.5 Atalanta-Lazio vale due finali: Coppa Italia e Supercoppa. La vigilia di Palladino e Sarri
Immagine top news n.6 Pazza Inter: 3-2 con la firma di Calhanoglu, Chivu insegue uno storico double in finale di Coppa Italia
Immagine top news n.7 Como, altra rimonta. Fabregas più nero che azzurro: “Chivu non lo direbbe, ma vincono lo scudetto facilmente”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.3 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Chi ha deluso di più tra Conte, Gasperini e Allegri? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, Allegri doveva fare di più. Torino, sto con Cairo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Cremonese in affanno. Torino-Cairo, se trova uno che migliora la situazione..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 All'Inter continua a ruotare tutto attorno a Calhanoglu. Sarà così anche il prossimo anno
Immagine news Serie A n.2 Nuova vita per Max Tonetto: l'ex difensore della Roma è diventato autista Uber. Ma c'è un motivo
Immagine news Serie A n.3 Josep Martinez salva l'Inter, l'agente: "È molto forte. E rispetta le decisioni di Chivu"
Immagine news Serie A n.4 Como, Da Cunha: "Abbiamo dato tutto. Testa alta per concludere al meglio questa stagione"
Immagine news Serie A n.5 La moglie di Manninger: "Sono distrutta. Avevamo una vita perfetta, non ce lo meritiamo"
Immagine news Serie A n.6 Rossi: "De Rossi farà tanta strada. Gasperini e Ranieri? Troveranno un punto in comune"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Palumbo: "Per la A lotteremo fino alla fine. La Reggiana? Sarà una guerra"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Agnello non convince i tifosi: idea cordata italiana. Futuro in bilico per Abate
Immagine news Serie B n.3 Dieci squadre in lotta per la salvezza in Serie B. Semplici: "Occhio a chi non è abituato"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, arrivano in cassa 12 milioni ma non rimangono: saranno girati a Ferrero
Immagine news Serie B n.5 Venezia, offerta da 15 milioni per Doumbia dal Besiktas: Inter, Milan e Roma osservano
Immagine news Serie B n.6 Marino: "Per la A vedo il Venezia, poi il Frosinone. Gioca il miglior calcio del torneo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, si guarda in casa Ternana per la difesa: piace il duttile Martella
Immagine news Serie C n.2 De Liguori rilancia la Cavese: equilibrio, giovani e ambizioni per il futuro
Immagine news Serie C n.3 Trento, Giacca: "Sogniamo di emulare il Sudtirol. Orgogliosi di quello che stiamo facendo"
Immagine news Serie C n.4 Casertana, D'Agostino: "Dobbiamo tornare a ringhiare come Rocky Balboa"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Mammarella di nuovo direttore sportivo: i curatori lo richiamano per i playoff
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, sirene di mercato per il 2009 Simonelli. Ci pensano un club di A e uno di B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.2 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.3 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?