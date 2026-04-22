Como, Suwarso: "La sconfitta di San Siro fa male ma sono orgoglioso. Lariani, testa alta"

Ko amaro ieri sera per il Como. La formazione lariana, in vantaggio per 2-0 a San Siro contro l'Inter, è stata rimontata sul 3-2 abbandonando la Coppa Italia proprio ad un passo dalla finale. Sulla gara di San Siro si è espresso Mirwan Suwarso. Il presidente biancoblù, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha commentato la sconfitta in semifinale degli uomini di Fabregas:

"Il risultato di questa sera fa male. Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia. La squadra ha giocato con identità e determinazione, e per questo sono molto orgoglioso. Complimenti all’Inter per la loro reazione. La capacità di rimontare e vincere 3–2 dimostra il valore di una grande squadra.

Anche se abbiamo appena perso contro una delle migliori squadre in Italia, questo non attenua la delusione. Il calcio è fatto di momenti come questi, alti e bassi che definiscono chi siamo. Perdere una partita non deve farci perdere la direzione. Il nostro obiettivo resta chiaro: migliorare, crescere e continuare ad andare avanti. A tutti i Lariani: testa alta questa sera. C’è molto di cui essere orgogliosi. All’Inter, ancora congratulazioni e i migliori auguri per il resto della stagione".