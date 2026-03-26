Tacchinardi: "Juventus, Spalletti non può fare miracoli. Champions? Ho molti dubbi"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così dei bianconeri: "Nella squadra di oggi porterei un leader carismatico che trascinava tutti come Vialli e l'ossessione di vincere, che non riesce a entrare nella testa dei giocatori di oggi".

Cosa direbbe a Spalletti se fosse un giocatore della Juventus?

"Mister, ci manca l'ambizione, la presunzione positiva. Questa squadra non riesce mai a dimostrare di giocare a petto in fuori, con grande carisma e grande personalità, che oggi manca".

Locatelli è un capitano da Juventus?

"Contro il Galatasaray mi ha entusiasmato, mi è piaciuto molto e ho pensato che la Juventus avesse trovato il vero capitano. Gli manca però un po' la cattiveria di trascinare. È sbagliato però criticare il suo calcio di rigore, la scorsa stagione ha battuto quello decisivo per andare in Champions League a Venezia e ha dimostrato personalità. È il resto che non va bene sui rigori della Juventus. Quando c'era un penalty ai miei tempi lo batteva Del Piero, punto. Sono arrivati Trezeguet, Nedved, Ibrahimovic e tutti i fuoriclasse, ma quando c'era un tiro dal dischetto nessuno disturbava Del Piero. Un rigore un giocatore deve viverlo sereno, oggi nella Juve uno prende la palla, uno gli parla vicino, uno gli chiede cosa prova e Locatelli guarda tutto questo cinema. Sicuramente destabilizza, è un grosso errore dei bianconeri".

È un errore anche di Spalletti?

"Sì, ma io non sono dentro lo spogliatoio. Se Spalletti dice che il rigore deve batterlo Locatelli e gli altri si devono scansare, si devono scansare e stop".

Spalletti è l'uomo giusto per riportare la Juventus ad alti livelli?

"Ho cenato con lui, c'eravamo io, lui, Ferrara e Del Piero. Quando sono uscito ho sperato che diventasse l'allenatore della Juventus… Ha tutto per farla tornare ad alto livello, ma ha bisogno di giocatori di personalità, di spessore e di carisma, ma senza di quelli non può fare miracoli neanche lui".

La Juventus andrà in Champions?

"Ho molti dubbi, non puoi permetterti di fare passi falsi, ne hanno fatti già troppi. Ha bisogno della Champions, soprattutto per fare un mercato importante".