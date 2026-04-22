Tacchinardi: "Taylor può ricordare Hamsik. Palestra via dall'Atalanta? Ha ambizioni..."

Tra i protagonisti annunciati di Atalanta-Lazio di questa sera, semifinale di ritorno di Coppa Italia, c'è il centrocampista biancoceleste Kenneth Taylor, che nei suoi primi mesi in Serie A sta ben impressionando. Tanto che per qualcuno potrebbe diventare il 'nuovo' Hamsik di Sarri.

Ne ha parlato così l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi, presente negli studi di Sport Mediaset per commentare la partita: "Con le dovute proporzioni, può ricordare Hamsik. Arriva facile nell'area avversaria e ha i gol nelle gambe, oltre che i tempi di inserimento. Un giocatore determinante per questa Lazio".

L'Atalanta potrebbe pensare di trattenere Palestra in estate? Prosegue e conclude così Tacchinardi: "Potrebbero tenerselo, ma credo che Palestra abbia ambizioni importanti e le grandi squadre fanno bene a prenderselo adesso".