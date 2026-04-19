Tacchinardi esalta Chivu: "Ha grandi meriti. All’Inter rivedo il nuovo Mourinho"

L’Inter sempre più vicina allo Scudetto raccoglie consensi anche dagli addetti ai lavori. Tra questi Alessio Tacchinardi, che ai microfoni di SportMediaset ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu alla guida dei nerazzurri.

“Grandi meriti suoi? Direi proprio di sì - ha spiegato - soprattutto considerando la partenza choc di inizio stagione”. Secondo l’ex centrocampista, il tecnico ha avuto la capacità di rialzare una squadra che sembrava in difficoltà, restituendole identità e convinzione.

Tacchinardi si spinge anche oltre nel paragone: “Rivedo in lui il nuovo José Mourinho. Ha carattere, ha saputo toccare le corde giuste”. Un riferimento non solo alla gestione tecnica, ma anche all’aspetto mentale e comunicativo.

Fondamentale, infatti, sarebbe stato il lavoro sulla testa dei giocatori: “Li ha caricati, stimolati anche con dichiarazioni forti per ritrovare energia, cattiveria e ossessione per la vittoria”. Elementi che, secondo Tacchinardi, hanno fatto la differenza nella corsa al titolo.

Il confronto con il Napoli è inevitabile: “All’Inter c’è stata quella fame che è mancata ad altri”.

La conclusione è netta: “Complimenti a Chivu, l’Inter merita ampiamente lo Scudetto”, ha concluso.