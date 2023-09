Tardelli: "Juventus? Vedo una squadra che ha paura, non tutti sono all'altezza della situazione"

Marco Tardelli, intercettato dai microfoni di Sky, parla così del momento di difficoltà del Napoli: "Garcia è un ottimo allenatore, ma essendo nuovo a Napoli ha bisogno di tempo. Piano piano capirà quali sono i problemi degli azzurri. L'Inter ha una grande rosa, Inzaghi conosce molto bene i propri giocatori. Ha lavorato bene sul mercato, sostituendo nel migliore dei modi chi è andato via. Può essere la squadra favorita per il campionato, mi auguro che non faccia come il Napoli lo scorso anno, ovvero chiudere i discorsi scudetto già a dicembre. Frattesi mi piace molto, come piace a tutti. Ragazzo molto umile, potrà essere determinante sia da titolare che da subentrato".

Cosa succede alla Juventus?

"Allegri dice che la Juve deve arrivare in Champions. Serve creare un ambiente positivo, vedo una squadra che ha ancora un po' di paura, non tutti sono all'altezza della situazione. Come rosa può farcela, ma c'è qualcosa all'interno che devono risolvere"