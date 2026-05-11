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Tariq Lamptey risolve il contratto con la Fiorentina. Dopo soli 25 minuti in maglia viola

Tariq Lamptey risolve il contratto con la Fiorentina. Dopo soli 25 minuti in maglia violaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Tommaso Bonan
ieri alle 19:13Serie A
Tommaso Bonan

"ACF Fiorentina comunica di aver risolto, consensualmente, il contratto che legava il Club al calciatore Tariq Lamptey". Con il comunicato della Fiorentina, arriva l'ufficialità dell'addio tra il calciatore ghanese con cittadinanza inglese e il club viola. Una separazione già nell'aria da diverso tempo, che adesso è dunque realtà dopo neanche un anno dal suo approdo a Firenze.

Un'avventura in riva all'Arno che praticamente non è mai nemmeno cominciata per il classe 2000, uno degli ultimi acquisti fatti alla Fiorentina dall'ormai ex DS gigliato Pradè (dal Brighton per 6 milioni di euro). Lamptey arrivava alla Fiorentina con una storia di infortuni già piuttosto ricca, visto che nei trascorsi al Brighton aveva già accumulato 747 giorni di assenza dai campi per infortuni vari, di fatto due anni. A questo periodo, va aggiunta un'annata quasi intera saltata con la Fiorentina, quella che sta per concludersi.

Con la Fiorentina, Lamptey ha messo insieme appena 25 minuti in campo, due subentri a inizio campionato, e manca dal rettangolo verde dal 21 settembre 2025, quando si è infortunato dopo 22 minuti di gara interna contro il Como, in cui partiva titolare.

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