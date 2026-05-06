TMW Lamptey risolve con la Fiorentina, dopo due presenze. È costato 340mila euro al minuto

Tariq Lamptey si appresta a firmare la risoluzione del suo contratto con la Fiorentina, dopo neanche un anno dal suo approdo con i toscani in maglia viola. Un'avventura in riva all'Arno che praticamente non è mai nemmeno cominciata, per l'esterno anglo-ghanese classe 2000, uno degli ultimi acquisti fatti alla Fiorentina dall'ormai ex DS gigliato Pradè, appena prima di dimettersi dall'incarico lo scorso autunno. Forse tra i più sbagliati.

Lamptey arrivava alla Fiorentina con una storia di infortuni già piuttosto ricca, visto che nei trascorsi al Brighton aveva già accumulato 747 giorni di assenza dai campi per infortuni vari, di fatto due anni. A questo periodo, va aggiunta un'annata quasi intera saltata con la Fiorentina, quella che sta per concludersi. Praticamente, nella sua ancor giovane carriera Lamptey ha già perso tre anni per problemi fisici.

Con la Fiorentina, Lamptey ha messo insieme appena 25 minuti in campo, due subentri a inizio campionato, e manca dal rettangolo verde dal 21 settembre 2025, quando si è infortunato dopo 22 minuti di gara interna contro il Como, in cui partiva titolare. La prima e l'unica volta per lui alla Fiorentina, con cui risolverà il contratto.

Calcolatrice alla mano, Lamptey per cartellino (6 milioni di euro) e ingaggio di un anno (1,25 milioni netti, che però al lordo diventano 2,5 circa) è costato alla Fiorentina la 'bellezza' di 340mila euro per ogni minuto passato in campo.