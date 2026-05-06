TMW Conclusa l'avventura alla Fiorentina di Lamptey. Accordo per la risoluzione, i dettagli

Può considerarsi conclusa l'avventura di Tariq Lamptey alla Fiorentina. Il terzino inglese acquistato la scorsa estate dal Brighton sta risolvendo in queste ore il suo contratto con la società viola valido fino al 30 giugno 2028. Decisivo un confronto tra l'entourage del giocatore e la dirigenza gigliata andato in scena sul finire di aprile. Da un lato il calciatore lascia sul piatto i due anni di contratto restanti, dall'altro la Fiorentina lo svincola così da facilitargli l'accordo con altre società nelle prossime settimane.

La Fiorentina che lo scorso agosto l'ha acquistato per cinque-sei milioni di euro non ha praticamente mai utilizzato l'ex Brighton. Per lui solo due presenze e meno di mezz'ora sul campo prima della lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la partita contro il Como del 21 settembre 2025 che, in pratica, l'ha messo fuori gioco per tutta la stagione. Ha messo fine alla sua avventura alla Fiorentina ancora prima che iniziasse.

Cresciuto nelle giovanili del Chelsea e poi esploso al Brighton, Lamptey con questo accordo con la Fiorentina spera di trovare prima e più facilmente un club capace di dargli fiducia in vista della prossima stagione. Dall'altro lato la società gigliata si è liberata di un giocatore che col cambio dirigenziale non rientrava più nei piani tecnici del club.

Una volta ufficializzato l'accordo, Lamptey sarà pronto a lasciare definitivamente il nostro campionato. Un'avventura che ha preso una piega ben diversa da quella che lo stesso giocatore si auspicava in sede di presentazione: "Sono felice di giocare in Serie A, un campionato di grande livello. Spero di mettere la mia velocità al servizio della squadra. Volevo giocare in un club storico come la Fiorentina, che ha un grande progetto sportivo. Mi seguivano da quando ero molto giovane. Hanno fatto ricerche e mi hanno osservato da tanto tempo e sono onorato per questo. Proverò a fare del mio meglio per ripagare il loro interesse", le sue parole dello scorso 17 settembre.