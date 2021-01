Tattica, spirito, obiettivi, mercato: così riparte l'avventura di D'Aversa al Parma, il video

Roberto D'Aversa è pronto per ripartire. Anche "in un momento di difficoltà", come non avrebbe voluto ma con l'obiettivo chiaro di rilanciare il Parma "in una posizione più adeguata". La prima da affrontare sarà la Lazio di Simone Inzaghi e queste sono le parole dell'allenatore dei ducali a Sky Sport, nel video proposto in collaborazione con TMW, in vista della gara. "Ma non basta solo il mio arrivo per uscire dalle difficoltà: però quando viene mandato via un allenatore i giocatori si sentono anche loro responsabili del cambiamento".