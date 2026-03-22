Taylor annienta il Bologna: doppietta dell'olandese, la Lazio si porta sullo 0-2 all'82'
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Raddoppio della Lazio, ancora con Kenneth Taylor. Gran bella azione partita da un rilancio di Motta che trova la sponda di Dia dando via a una manovra che coinvolge Taylor, Noslin, ancora Dia e infine di nuovo Taylor che supera Ravaglia in uscita e deposita il pallone in rete all'82'. Prima doppietta in Serie A per l'olandese, al suo terzo gol in campionato.
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