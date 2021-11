tmw Ag. Chiellini: "E' ancora leader della Juve e dell'Italia. Vuole andare in Qatar"

L'agente Davide Lippi ha parlato questa mattina direttamente da Viareggio, a margine della presentazione del nuovo centro sportivo ideato e costruito con suo papà Marcello, il 'Marco Polo Sports Center'.

Lippi è il procuratore del capitano della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini. E del suo futuro ha parlato in questi termini: "Quando è a disposizione è difficile pensarlo fuori dal campo... In questa Juventus è ancora leader tecnico e morale. Anche ieri sera s'è visto che un Giorgio Chiellini alla Nazionale fa ancora comodo. Poi il giorno del ritiro dovrà arrivare, speriamo il più tardi possibile ma dipende da lui... Questi sono acciacchi che capitano a tutti, lui vuole andare avanti il più possibile e al Mondiale con la Nazionale in Qatar. E' un obiettivo reale anche per lui".