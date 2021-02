tmw Cagliari, Oliva verso il prestito al Valencia. Il centrocampista è in viaggio per la Spagna

Christian Oliva al Valencia, ci siamo quasi. Secondo quanto raccolto da TMW, questa mattina il centrocampista uruguaiano è volato da Cagliari a Milano per poi imbarcarsi, proprio in queste frenetiche ore dell'ultimo giorno di calciomercato, alla volta della Spagna. Operazione in prestito - come raccontatovi ieri sempre su queste colonne - fino a fine stagione, coi rossoblù adesso attivissimi per trovargli un sostituto per la mediana di mister Di Francesco.

Dopo le ufficialità di Cutrone e Ferro, i pipistrelli aspettano così il loro terzo acquisto consecutivo. Una semplice idea fino al week-end, sviluppatasi a sorpresa viste le complicazioni per arrivare a Erick Pulgar e Florentino Luis, che ha trovato ben presto risposte positive e concretezza. Christian Oliva è in volo per Valencia.