tmw Cagliari, sondaggio del Valencia per Christian Oliva: alternativa a Pulgar e Florentino Luis

Sondaggio del Valencia per Christian Oliva del Cagliari. Secondo quanto raccolto da TMW, ci sarebbe anche il centrocampista uruguaiano sul taccuino dei pipistrelli per rinforzare la linea mediana. Il classe '96 vuole andare a giocare con continuità e, viste le difficoltà economiche per arrivare all'obiettivo Erick Pulgar (la Fiorentina chiede un prestito con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo), il club spagnolo nelle ultime ore avrebbe quindi avviato i contatti coi sardi per il possibile prestito dell'ex Nacional. Il Valencia, lo ricordiamo, tratta da giorni anche con Benfica e Monaco per Florentino Luis.