tmw Cairo alla celebrazione per il Grande Torino: "Ricordati sempre con amore"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Cimitero Monumentale nel giorno delle celebrazioni del Grande Torino: "Per me il 4 di maggio è sempre una grande emozione. Si è detto veramente tanto sul grande Torino, sicuramente il fatto che sia stato un grande motore di rinascita dopo la guerra è un parallelismo che dobbiamo fare oggi, dobbiamo prendere esempio da questa squadra che ha battuto tutti i record. Oggi dopo 73 anni siamo qui in tanti a ricordarli. La maggior parte delle persone non ha conosciuto questi giocatori, ma li ricorda con grande affetto ed una grande amore per tutti loro. È qualcosa di unico, che dice quanto hanno fatto per noi, per tutti, in quei momenti. E per questo li ricordiamo in questo modo".