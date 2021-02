tmw Damiani: "Io e la passione per l'arte. CR7 come Leonardo da Vinci. Messi come Fontana"

Nel corso della chiacchierata con Oscar Damiani a Tuttomercatoweb, abbiamo anche parlato di calcio e arte prendendo spunto dal libro dell'ex calciatore (ora agente) dal titolo 'L'arte nel Pallone', scritto con Alberto Cerruti e Angela Faravelli, chimera editore. "Sono un appassionato di arte e ho voluto dunque raccontare anche questo aspetto di me nel libro che è formato da sette capitoli. Sette - ha detto - come il mio numero di maglia da calciatore. Nelle pagine si intrecciano calcio e arte per far emergere la passione. Chi gioca lo fa con questo sentimento e anche collezionando opere lo si fa per passione e non per investimento. Nel libro ci sono i miei primi passi con il pallone in Svizzera dove ero emigrato, ma anche il racconto del mio avvicinamento all'arte da autodidatta. Nessuno all'inizio mi ha insegnato niente, ce l'hai dentro, è frutto di un qualcosa di personale. Braida ad esempio è un grande appassionato che poi nel tempo mi ha dato ottimi consigli".

Tra i calciatori ci sono comunque grandi artisti...

"Insieme ai loro procuratori ho gestito 4 Palloni d'Oro. E come ho scritto nel libro Weah lo paragono al grande Basquiat, Zidane a Magritte. Papin a Van Gogh e Shevchenko a Balla, futurista. Sheva del resto è stato un precursore del calcio moderno".

E Messi e CR7?

"Messi è un artista contemporaneo di fantasia astratto, CR7 esprime la forza scultorea. Direi che il portoghese lo associo a Leonardo da Vinci. Messi a Lucio Fontana, peraltro argentino di nascita".