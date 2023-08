tmw De Ketelaere vicino all'Atalanta? Intanto anche stamani il belga si è allenato a Milanello

Arrivato al Milan con tante attese,Charles De Ketelaere è stato impiegato da Stefano Pioli in 40 occasioni fra le varie competizioni ma le prestazioni sono state non all'altezza con un solo assist totalizzato. Da qui, la possibilità di lasciare il club rossonero con il giocatore che piace molto all'Atalanta.

Dettagli da limare Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oggi è previsto un nuovo confronto tra il giocatore e i suoi agenti dopo quello di ieri. E' confermata l'apertura del trequartista al trasferimento all'Atalanta, ma ci sono da definire ancora alcuni dettagli relativi al contratto, anche se grossomodo le cifre saranno simili rispetto a quelle attuali: prestito oneroso da 3 milioni, ingaggio pagato dai bergamaschi, diritto di riscatto (23 milioni+4 di bonus) e percentuale (10%) su una futura rivendita a favore dei rossoneri.

Allenamento regolare. Nel frattempo, anche questa mattina il belga si è allenato con la squadra a Milanello nella sgambata che precede l'amichevole di questa sera contro il Monza nel Trofeo Berlusconi. Il tutto, sempre in attesa del suo sì definitivo all'Atalanta per il trasferimento in prestito in terra bergamasca.