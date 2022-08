tmw Dopo la Conference, la Fiorentina si regala Barak: le immagini delle visite mediche

Via alle visite mediche con la Fiorentina per Antonin Barak, che si appresta a diventare un nuovo centrocampista della rosa di Vincenzo Italiano, fresco di qualificazione in Conference League dopo il doppio preliminare col Twente. Il giocatore classe '94 - nelle immagini il suo arrivo in città per i test - firmerà il suo contratto con i viola da 1 anno più 4. La formula per l'ormai ex Hellas Verona sarà infatti quella del prestito con diritto di riscatto, che se dovesse arrivare legherebbe il centrocampista al club gigliato fino al 2027. Ecco le immagini: