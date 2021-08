tmw Dzeko all'Inter? Intanto il giocatore oggi si allenerà con la Roma: le immagini da Trigoria

Edin Dzeko all'Inter al posto di Lukaku? L'attaccante bosniaco resta il primo nome della società nerazzurra per rimpiazzare il belga volato in Premier, ma per avere ultieriori aggiornamenti si dovrà aspettare ancora un po'. Rientrato nella Capitale nella giornata di ieri, infatti, Dzeko ha fatto da pochi minuti il suo ingresso a Trigoria, centro sportivo giallorosso. "Adesso starò con i miei bambini che non vedo da due settimane, poi vederemo step by step", aveva dichiarato ieri sera: oggi alle 17 sosterrà l'allenamento con il resto della squadra di Mourinho. Il tutto, come detto, in attesa di aggiornamenti dal fronte mercato (c'è già l'intesa per un biennale con l'Inter). Ecco le immagini di TMW con l'arrivo del giocatore: