tmw Eriksson: "Kulusevski non è Nedved, ha talento ma fatelo crescere. Juve, che ti succede?"

Intervistato in esclusiva da TMW, lo storico allenatore svedese Sven-Göran Eriksson si è soffermato così sul suo connazionale Dejan Kulusevski e sulla crisi della Juventus: "Kulusevski è veramente un gran bel prospetto di giocatore. Non mi sono piaciuti i paragoni con Nedved o le tante critiche al suo indirizzo, Dejan è un calciatore molto giovane che avrà un grande futuro ma che va lasciato crescere. Apprezzo particolarmente lui e Isak della Real Sociedad, tra le promesse emergenti del calcio svedese".

Restiamo proprio in casa Juve: la sconfitta di domenica col Benevento ha cancellato forse definitivamente la parola "Scudetto" da questa stagione.

"Non so cosa le stia mancando, ma questa Juve mi sembra così così... Col Benevento ha perso tre punti importantissimi nella corsa Scudetto e, al contempo, l'Inter di Conte è la squadra più forte in Italia quest'anno".