tmw Eriksson: "Lazio, Europa difficile. Simone Inzaghi non è più una sorpresa, e occhio a Pippo"

Vincitore dello Scudetto con la Lazio, mister Sven-Göran Eriksson ha parlato anche dell'attualità biancoceleste nell'intervista esclusiva concessa oggi a TMW. Queste le sue dichiarazioni sul campionato della truppa di Simone Inzaghi: "La Lazio di oggi è fuori dai giochi per il titolo, anche se sta comunque lottando per un posto in Europa tra Champions ed Europa League. Non sarà facile, visto che ci sono tante squadre in ballo: dall'Atalanta alla Roma fino al Napoli, che mi è sembrato in netta ripresa ultimamente".

In ogni caso, mister Simone Inzaghi si sta confermando anche in questa stagione.

"Sicuramente. Simone non è più una sorpresa, parliamoci chiaro. Mi sta piacendo molto anche il lavoro di suo fratello Pippo al Benevento, non solo per la storica vittoria contro la Juventus a Torino. Entrambi hanno sempre vissuto di e per il calcio, se lo meritano".