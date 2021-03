tmw F. Galli racconta la favola di Locatelli: "A 16 anni già tra i big, colse al volo l'opportunità"

Intervistato in esclusiva da TMW all'indomani del primo gol in maglia azzurra di Manuel Locatelli, l'ex Direttore del Settore Giovanile del Milan Filippo Galli ha raccontato così i primi passi nelle giovanili rossonere del talentoso centrocampista attualmente in forza al Sassuolo: "Manuel è sempre stato un calciatore capace di leggere le situazioni di gioco prima degli altri. Fin dai tempi delle categorie giovanili del Milan, trovava infatti linee di passaggio invisibili ai più. Ha queste doti fuori dal comune scritte nel suo DNA".

In queste ore lo stesso Locatelli ha raccontato di quando, a soli 16 anni, fu proprio lei a comunicargli la promozione nella prima squadra del Milan allenata da Allegri.

"Manuel è un ragazzo che coglie al volo le opportunità, aveva compreso immediatamente l’importanza di quella decisione da parte del club e non ebbe paura di affrontare questa nuova sfida iniziando ad allenarsi al fianco di campioni come Kaká, Robinho o De Jong".

A posteriori, in casa rossonera, aumenta giorno dopo giorno il rammarico di essersi lasciati scappare un talento con un simile potenziale...

"Fare dietrologia non serve a nessuno. In ogni crescita ci sono momenti di regressione e determinate difficoltà. Personalmente credo che il distacco, seppur doloroso come raccontato da Manuel, gli abbia giovato. Al Sassuolo è dovuto ripartire, si è dovuto ritrovare e ha avuto la fortuna di incontrare sul suo cammino un allenatore come De Zerbi, un formatore che tira fuori il meglio dai suoi giocatori. E poi penso che a Locatelli siano state d’aiuto anche le persone che gli stanno accanto".