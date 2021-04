tmw Felipe Melo: "Sono interista e sono davvero fiero dell'Inter di Conte. Lo Scudetto è vicino"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da TMW, il campione brasiliano Felipe Melo ha parlato anche del sogno Scudetto della sua Inter: "Lo Scudetto è vicino, ma non ancora vinto. Mister Conte allena una grandissima squadra, piena di calciatori molto forti. Sono veramente fiero del percorso che l'Inter sta facendo in questa stagione. Sapete tutti che, nonostante il mio passato anche juventino, io faccio il tifo per i nerazzurri. Sono e sarò sempre interista", le dichiarazioni del doppio ex di nerazzurri e bianconeri sulla corsa per il titolo in Italia.

Clicca QUI per leggere l'intervista integrale di TMW a Felipe Melo!