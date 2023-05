tmw Fiorentina, forte pressing per Sallai: in arrivo offerta al Friburgo

vedi letture

Blitz della Fiorentina per Roland Sallai. L’attaccante del Friburgo è un’idea dei viola che a breve potrebbero formulare un’offerta da circa 10 milioni. Lavori in corso. La Fiorentina si muove concretamente per Sallai…