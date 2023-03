tmw Fiorentina, il Barcellona non molla Amrabat: contatti continui e offerta legata a Kessie

Sofyan Amrabat è stato uno dei casi di mercato che hanno animato l'ultima sessione di gennaio. Il marocchino della Fiorentina, a poche ore dal gong, ha provato a fare pressione sul club per essere ceduto in prestito con diritto di riscatto al Barcellona, trovando però un muro di fronte a sé sia perché l'intenzione dei viola era quella di trattenerlo, sia perché comunque, la proposta economica non era soddisfacente, soprattutto a causa della formula. La Fiorentina avrebbe potuto anche discutere un addio anticipato, ma in altri tempi e comunque con la certezza di cederlo a titolo definitivo tra gennaio e l'estate, non certo con la formula del prestito semplice.

Il caso è rientrato con le scuse del giocatore a spogliatoio e società e ora è tornato in pianta stabile una colonna della mediana di Italiano, ma cosa accadrà in estate? La verità è che il Barcellona non ha mollato la presa. Sta continuando a tenere vivi i contatti con gli agenti del centrocampista con l'intento di arrivare pronti a giugno quando si tornerà a discutere di un suo possibile approdo in Catalogna. Un approdo che è legato a doppio filo alla posizione di Kessié, che adesso sta giocando come mediano muscolare al fianco di De Jong, ma che a fine stagione potrebbe chiedere di essere ceduto con la ferma volontà di tornare in Italia, dove l'Inter ci avrebbe fatto più che un pensierino. In caso di addio da parte dell'ex Milan, il Barça andrebbe diretto su Amrabat, sfruttando anche la potenziale plusvalenze in arrivo dall'addio dell'ivoriano.

In tutto questo la Fiorentina tenterà da qui a giugno di trovare un'intesa con Amrabat per rinnovare il contratto, magari inserendo una clausola non troppo alta così da lasciare il giocatore libero di scegliere il proprio futuro. Difficile che possa restare un altro anno in viola visto il mercato che si accenderà intorno al suo nome. Anche perché il Barcellona, potrebbe essere solo uno dei tanti club interessati.