tmw Fiorentina, l'Espanyol ora pressa per Dragowski. Nuova offerta nelle ultime ore

C'è un'altra offerta dell'Espanyol per Bartomiej Dragowski. È la terza da parte del club di Barcellona che ora aspetta un segnale almeno di apertura da parte della Fiorentina che, in questo momento, continua a chiedere una cifra superiore ai cinque milioni. Invece l'Espanyol si è avvicinato alla valutazione di 3 milioni richiesti dai viola nella trattativa per Galan. Dragowski è il primo obiettivo Espanyol per la porta.