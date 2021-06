tmw Fiorentina-Spezia, il giovane Ranieri la chiave per liberare mister Italiano

Potrebbe essere Luca Ranieri, giovane difensore reduce dall'esperienza in prestito alla SPAL, la chiave per sbloccare la trattativa fra Fiorentina e Spezia per Vincenzo Italiano. Come raccolto da TMW infatti, il centrale classe '99, sembra essere la contropartita tecnica giusta per liberare il tecnico.