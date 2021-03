tmw Futre: "CR7 resta il migliore al mondo, ma gli errori della Juventus in Europa non lo aiutano"

Intervistato in esclusiva da TMW alla vigilia di Juventus-Porto, il campione portoghese Paulo Futre ha parlato anche del suo connazionale Cristiano Ronaldo: "Cristiano non ha mai smesso di segnare, ha fatto gol anche nelle due tanto discusse gare contro Ajax e Olympique Lione che hanno visto la sua Juventus uscire malamente dalla Champions. I suoi compagni in quelle occasioni non hanno vissuto la loro miglior serata, diciamola così, specialmente nel caso della sconfitta con gli olandesi. Ho visto errori in difesa che una big come la Juventus non può e non deve commettere, men che meno nel suo stadio".

Il suo sogno di vincere la Champions anche con la Juventus resterà una mera illusione?

"Troppo presto per dirlo. Cristiano Ronaldo è ancora il miglior calciatore del mondo. Può vincere da solo le partite in Italia e in Europa, proprio come fece con l'Atletico Madrid di Simeone due anni fa, ma se il resto della squadra non lo supporta e non lo sostiene i risultati arrivano molto più difficilmente. Proprio per questo, ribadisco che col Porto la Juve dovrà mantenere alta la concentrazione se vorrà eliminare un avversario che ha già dimostrato di poterle fare male".