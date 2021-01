tmw Galli: "La Juve va ancora a strappi, manca di continuità. Napoli, peccato ma resta forte"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Giovanni Galli ha parlato anche della Juve all'indomani della conquista della Superocoppa e ha detto: "Quella bianconera è sempre una squadra forte, ma quest'anno non ha trovato continuità. Va a strappi, vince col Barcellona e poi fa fatica. Vince col Milan ma perde con l'Inter, troppo saliscendi. Penso tra l'altro che qualche colpo lo faranno ancora".

Deluso dal Napoli di ieri?

Premesso che il rigore ha condizionato, prima di dare un giudizio mi piacerebbe chiedere a Gattuso come voleva giocarsela. Sulla base delle sue parole poi posso fare un'analisi. Prima di criticare un allenatore insomma vorrei sentire che partita aveva intenzione di fare. Certo, in un momento come questo - e non credo che il 6-0 li abbia resi presuntuosi - contro una Juve che balbetta devi andare in campo col coraggio di cercare di vincere, senza dire: vediamo cosa succede. Il Napoli è forte al di là delle assenze, con più coraggio forse poteva anche vincerla"