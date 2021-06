tmw Genoa, Vicario il primo nome per sostituire Perin: ipotesi prestito dal Cagliari

Il Genoa è al lavoro per il dopo Mattia Perin e nelle ultime ore ha accelerato con forza per Guglielmo Vicario. Il 24enne di Udine, di proprietà del Cagliari, è ora il primo nome. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, parti al lavoro per provare a definire un prestito. Vicario è esploso nella scorsa stagione coi sardi tanto da mettere in bilico le gerarchie con il Nazionale Cragno.