tmw Giana Erminio, chieste informazioni sul giovane attaccante del Monza Colferai

Un paio di club di Serie C si stanno già muovendo su Edoardo Colferai, attaccante classe 2002 del Monza che in stagione ha vissuto tre weekend a contatto con la squadra di Brocchi ed esordito in Coppa Italia: le sue qualità non sono sfuggite in particolare alla Giana Erminio, che ha chiesto informazioni sul suo profilo.