tmw Grella: "Parma puoi ancora farcela. Troppi giovani? No, conta la qualità non l'età"

Nel corso dell'intervista a Vincenzo Grella a Tuttomercatoweb.com si è parlato anche del Parma, una delle ex squadre dell'australiano: "Non mi aspettavo di vederlo in questa situazione non facile. Il nuovo presidente ha entusiasmo e voglia di fare, purtroppo i risultati non sono arrivati e ti ritrovi in una posizione critica. D'Aversa comunque negli ultimi anni ha ottenuto sempre ottimi risultati trovando le soluzioni giuste. Conosco bene Marcello Carli che gli darà grande supporto, è un lottatore e col suo aiuto ne verranno fuori. Se sono acquistati troppi giovani al mercato? Io penso che l'importante sia la qualità dei giocatori e non l'età. Certo, venendo dall'estero so bene che in Italia non è facile e ci vuole tempo per ambientarsi: se aggiungi i risultati non positivi, per un giocatore straniero può essere più complicato inserirsi. Ma non sono contrario ai giovani, la cosa essenziale è che abbia talento".

In Australia ci sono grandi talenti pronti per approdare in Italia?

"Lo spererei ma al momento non mi salta all'occhio nessuno. Il più talentuoso è forse Daniel Arzani che era stato ingaggiato dal Manchester City e ora è in Danimarca all'AGF. Abbiamo speranza su di lui. Se può ripercorrere le mie orme? Io avevo una mentalità ben precisa: sapevo dov'ero, avevo la fortuna di essere nel campionato più importante e ho fatto di tutto per restarci".