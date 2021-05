tmw I verdetti della stampa. Crotone: Simy e Messias i migliori, flop difesa e Stroppa

vedi letture

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2020-2021: Inter campione, poi Milan, Atalanta e Juventus in Champions League. Giù Benevento, Parma e Crotone. Cristiano Ronaldo capocannoniere, per la prima volta da quando è in Italia. Ma non è tutto qui: TuttoMercatoWeb ha deciso di interpellare tre firme per ogni piazza di Serie A per i giudizi sulla stagione appena conclusa. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Quale voto alla squadra? E quale all’allenatore?

IL MIGLIORE

Luigi Saporito, La Gazzetta dello Sport - Verrebbe da dire Simy per i 20 gol segnati ma probabilmente Messias è quello che ha sorpreso tutti perché non ha mai dato l'impressione di soffrire il salto di categoria. Peccato perché ha già 30 anni.

BRUNO PALERMO, Sky Sport - Non c'è dubbio che questo sia stato il campionato della consacrazione di Simy e la rivelazione definitiva di Messias. Entrambi meritano di rimanere in Serie A.

ORAZIO POLIMENI, WeSud - Senza dubbio Simy. Segnare 20 gol in Serie A non è un'impresa da tutti, soprattutto per chi milita in una squadra che è stata fanalino di coda per quasi tutto il campionato. Oltre ad essere un ottimo attaccante e un rigorista implacabile è sempre stato un professionista esemplare. Merita palcoscenici importanti.

IL PEGGIORE

Luigi Saporito, La Gazzetta dello Sport - Sicuramente Marrone e non solo per la sua esperienza, che aggrava il giudizio, perché non ha mai dato l'impressione di essere un calciatore da Serie A. Poi il fatto che per continuare a giocare abbia dovuto cambiare ruolo in difensore aggrava la situazione.

Bruno Palermo, Sky Sport - Onestamente le delusioni di questa stagione sono state tante. Ci si aspettava molto si più da giocatori come Luperto, ma a pesare sono stati i lunghi infortuni di Cigarini, Benali e Djidji.

Orazio Polimeni, WeSud - Chi ha deluso maggiormente le aspettative è stato sicuramente tutto il reparto arretrato. I 92 gol subiti pesano come un macigno su qualsiasi giudizio finale. Forse tra tutti Luperto è il giocatore che ha evidenziato più lacune e dimostrato meno degli altri di poter reggere la categoria.

Che voto alla squadra?

Luigi Saporito, La Gazzetta dello Sport - Chiaramente negativo, un 4 tutto meritato per come è stata gestita sia da parte della società ma soprattutto da Stroppa che non ha mai avuto l'accortezza di curare la fase difensiva ma ha badato solo a fare bel gioco, fare apprezzare la sua squadra dalla cintola in su e alla fine gli oltre 90 gol al passivo sono il risultato.

Bruno Palermo, Sky Sport - Il voto non può che essere insufficiente e quindi oscilla tra 4.5 e 5. A un certo punto questa squadra ha smesso di lottare, è uscita dal campo di testa e non solo per responsabilità dei calciatori.

Orazio Polimeni, WeSud - Purtroppo tra la retrocessione in B e il record negativo di reti incassate in massima serie è difficile dare una sufficienza a questa stagione. Allo stesso tempo però penso che, complici le prestazioni di gente come Simy e Messias, non sia tutto da buttare. Do un 5.

VOTO ALL’ALLENATORE

Luigi Saporito, La Gazzetta dello Sport - Detto di Stroppa che merita l'insufficienza totale dopo essere stato protagonista della promozione. Cosmi ha fatto quel che ha potuto con un quadro clinico compromesso regalando alla fine qualche sorriso ma niente più.

Bruno Palermo, Sky Sport - Ecco, secondo me sono stati commessi alcuni errori da Stroppa che non riguardano, a mio giudizio l'aspetto squisitamente tecnico (se non la fase difensiva) quanto quella mentale. Per cui a Stroppa il voto è si 5.5. Cosmi è arrivato in una situazione "disperata" a lui diamo un 6 per l'aver ricaricato in parte la testa dei calciatori.

Orazio Polimeni, WeSud - Cosmi non ha centrato l'obiettivo salvezza ma ha dato una scossa notevole sia all'ambiente che alla squadra, fornendo un'identità e un piglio diverso rispetto al tecnico precedente. A mio avviso merita ampiamente la sufficienza a prescindere dalla posizione in classifica.