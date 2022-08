tmw Il Milan e Tomori avanti insieme: stasera in sede la firma sul rinnovo fino al 2027

Il Milan ha scelto di blindare Fikayo Tomori, ovvero uno degli uomini chiave del recente successo in campionato. Come raccontato nella giornata di oggi, dopo l'incontro dei giorni scorsi il giocatore inglese ha dato il proprio ok alla proposta di rinnovo presentata da Maldini e Massara e questa sera a Casa Milan metterà tutto nero su bianco con le firme del caso. Tomori firmerà fino al 2027 con l'ingaggio che salirà dagli attuali 2 milioni di euro fino a 3,5 milioni a stagione.